Europese Commissie wil prijsplafond voor Russisch gas, Poetin: “Geen olie of gas meer als prijsplafond er komt”

Rusland zal geen olie of gas meer leveren indien de prijzen geplafonneerd worden. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin woensdag gezegd. Enkele uren later kwam de Europese Commissie met haar voorstellen om de gevolgen van de torenhoge energieprijzen te temperen. Ondanks Poetins dreigementen wil Commissievoorzitter Ursula von der Leyen doorzetten met een prijsplafond voor Russisch gas.

Een prijsplafond op Russisch gas, een solidariteitsbijdrage van gas- en oliemaatschappijen en een limiet op de buitengewone winsten van stroomproducenten met lage kosten. Dat zijn enkele van de maatregelen die de Europese Commissie wil voorstellen om Europese consumenten en bedrijven te beschermen tegen de torenhoge energieprijzen. De EU wil vrijdag sterk ingrijpen op de energiemarkt en zo de hoge prijzen doen dalen.

Ook de G7-landen bereikten in principe een akkoord over een maximumprijs. Zo willen de grote industrielanden ervoor zorgen dat Moskou minder verdient aan de verkoop van fossiele brandstoffen. Het plan van de G7 maakt deel uit van bredere inspanningen om Rusland te straffen voor de invasie in Oekraïne.

“We worden geconfronteerd met astronomische elektriciteitsprijzen voor gezinnen en bedrijven en met een enorme marktvolatiliteit. Daarom zullen we een aantal onmiddellijke maatregelen naar voren schuiven die kwetsbare consumenten en bedrijven zullen beschermen en hen zullen helpen om zich aan te passen”, zo blikte voorzitter Ursula von der Leyen woensdag vooruit naar de buitengewone bijeenkomst van de Europese energieministers vrijdag.

“Domme beslissing”

Het plafonneren van de prijzen “zou een absoluut stomme beslissing” zijn, zei de Russische president op een economisch forum in Vladivostok. “Wij leveren niets buiten de (met de importerende landen ondertekende) contracten om. Noch gas, noch olie, noch steenkool. Niets”, voegde hij eraan toe. “Maar zij die proberen ons iets op te leggen zullen momenteel niet in staat zijn ons hun wil op te dringen.”

De Russische president riep de Europese landen op “weer tot rede te komen”. “Als Europese landen hun concurrentievoordeel willen opgeven, is het aan hen om te beslissen”, waarschuwde Poetin.

Nord Stream 1

De pijpleiding Nord Stream die vanuit Rusland gas naar Duitsland laat stromen, zou vorige zaterdag heropstarten na vorige woensdag voor onderhoud te zijn dichtgedraaid. Vrijdag liet de Russische energiegigant Gazprom echter weten dat de kraan dicht zou blijven totdat een turbine is gerepareerd. Europese landen begonnen te vrezen dat Rusland hen totaal geen gas zou leveren met de winter voor de deur en terwijl de inflatie hoog oploopt.

“Welk wapen gebruiken wij?”

De Europese Commissie beschuldigde Moskou ervan de gasleveringen als een wapen te gebruiken als een middel om druk te zetten op het conflict in Oekraïne. “De westerse landen zeggen dat Rusland energie als een wapen gebruikt. Alweer iets ongegronds. Welk wapen gebruiken wij? Wij leveren zoveel als nodig is volgens de vraag van de landen die importeren”, aldus Poetin.

Moskou zegt van zijn kant dat de sancties in verband met zijn offensief in Oekraïne tot een gebrek aan wisselstukken heeft geleid, wat een weerslag op Nord Stream kan hebben. “Wij zijn bereid (de export via Nord Stream) morgen te hernemen. Alles wat u moet doen is op een knop drukken” zei Poetin aan het adres van de Europeanen.

Nord Stream 2

“Door de sancties als vergelding zijn we in een impasse geraakt”, betreurde Poetin. Hij bevestigde wel de mogelijkheid om de Nord Stream 2-pijpleiding in gebruik te nemen. “We bouwen niets voor niets”, zei hij. “Als het nodig is, zetten we Nord Stream 2 aan”, aldus de Russische president.

Na de Russische inval in Oekraïne schortte de Duitse regering het goedkeuringsproces voor de omstreden pijpleiding op.

“Hoogtepunt van problemen in Rusland voorbij”

Nog volgens Poetin is de piek van economische moeilijkheden die de westerse sancties in Rusland hebben veroorzaakt voorbij, ondanks logistieke problemen in bepaalde sectoren, zoals de automobiel- en technologische sector. “Wij denken dat het hoogtepunt voorbij is. De situatie normaliseert”, zei hij.

Volgens de Russische president “vertaalt dit zich in (een verbetering) van macro-economische indicatoren”, met in het bijzonder “een werkloosheidspercentage op het laagste punt, op 3,9 procent” en “een dalende inflatie”.

Niettemin “vormen stijgende prijzen nog steeds een zekere bedreiging”, omdat “het de levensstandaard (van huishoudens) en de economie in zijn geheel aantast”, erkende Poetin.

Vijf maatregelen

De vijf maatregelen staan opgelijst in een non-paper die de Commissie zal presenteren aan de Europese energieministers. Zij komen vrijdag naar Brussel voor een buitengewone bijeenkomst. De non-paper bevat nog niet de becijferde doelstellingen die her en der geciteerd werden, zoals een besparing van 5 procent op het stroomverbruik tijdens piekmomenten of een plafond van 200 euro per megawattuur voor stroomproducenten met lagere kosten. Ook over de technische en juridische onderbouw van de plannen wordt nog volop nagedacht. Bedoeling is wel dat de Commissie volgende week dinsdag concrete voorstellen zal presenteren.

Von der Leyen sluit een breder prijsplafond voor gas niet uit. “Dat ligt op tafel. We bekijken dat ook”, zo bevestigde de Commissievoorzitter. De Duitse wees er wel op dat er een wereldwijde schaarste aan energie is en dat schepen met vloeibaar gas (LNG) makkelijk andere bestemmingen kunnen opzoeken, in tegenstelling tot gas via pijpleidingen. “Wat we aan het bekijken zijn, is hoe we concurrerend kunnen blijven voor LNG-leveranciers maar ervoor kunnen zorgen dat we geen uitzonderlijk hoge prijzen betalen.”

In Europa wordt de stroomprijs bepaald door de laatste producent die nodig is om aan de vraag te voldoen. Dat is, zeker op piekmomenten, het peperdure gas. Het leidt ertoe dat bedrijven die tegen lagere kosten stroom produceren uit andere bronnen onverwacht hoge winsten opstrijken.

Daarom wil de Commissie een plafond op hun winsten. “Het is tijd dat consumenten genieten van de lagere kosten van koolstofarme energie, zoals hernieuwbare bronnen. We willen deze onverwachte winsten heroriënteren om steun te geven aan kwetsbare mensen en bedrijven”, aldus von der Leyen. Ook van olie- en gasbedrijven verwacht ze “een solidariteitsbijdrage”, eveneens met het doel om kwetsbare mensen te helpen en de groene transitie te versnellen.

Omdat gas bij een hoge vraag de prijs bepaalt, wil de Commissie ook besparen op het stroomverbruik tijdens piekmomenten. Ze wil daarom een verplichte besparingsdoelstelling op tafel leggen. Tenslotte stelde von der Leyen ook steun voor energiebedrijven in het vooruitzicht. Die moeten op de volatiele markten momenteel onverwacht hoge bedragen voorzien, wat hun mogelijkheden om handel te voeren en de stabiliteit van toekomstige markten bedreigt. De Commissie wil het nodige doen om ervoor te zorgen dat de lidstaten staatsgaranties kunnen bieden aan bedrijven die kampen met liquiditeitsproblemen.

Europese gasprijs stijgt door dichtblijven Nord Stream 1

Wat betekent stijging gasprijs voor uw factuur?