Europese Commissie te traag? Didier Reynders dient Michel en De Croo van antwoord: “Elke lidstaat moet haar werk doen”

Premier De Croo over energiecri­sis: “Europese actie in het voorjaar zou de schade hebben beperkt”

Indien de juiste stappen worden gezet, zullen de belangrijkste Europese economieën in “de komende maanden” verder kunnen zonder Russisch gas. Dat heeft premier Alexander De Croo vandaag verklaard op de diplomatieke contactdagen in Brussel. “Het moment waarop we tegen Poetin kunnen zeggen: ‘We hebben jouw gas niet meer nodig’, zal een groot moment zijn”, aldus de premier.

5 september