Europese Commissie: snelle langeafstandstreinen kern van duurzaam reizen

Meer Europese treinrei­zen zouden CO2-uit­stoot door vliegtui­gen met 10% doen dalen

Mochten Europeanen in 17% van de keren dat ze binnen Europa het vliegtuig nemen voor hun trip het alternatief van de trein nemen, zou dat de huidige CO2-uitstoot van vluchten binnen Europa met 10% doen dalen. Recent onderzoek toont dat daarvoor zelfs niet veel geld nodig is. Al is er een belangrijk obstakel: doordat ze over zee vliegen en daar geen treinverkeer mogelijk is, kan je 43% van de Europese vluchten niet door treinreizen vervangen.

2 maart