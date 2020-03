Europese Commissie sluit akkoord met onder andere Airbnb om gegevens te delen MDG

05 maart 2020

14u27

Bron: Belga 0 Boekingplatforms Airbnb, Booking, Expedia Group en Tripadvisor gaan hun data over kortetermijnverblijven delen met de Europese Commissie. Europese steden krijgen zo een completer zicht op het jaarlijkse aantal vakantie- of zakenovernachtingen, en kunnen hun beleid daarop afstemmen.

"Een mijlpaal", zegt de Europese Commissie zelf. Airbnb, Booking, Expedia Group en Tripadvisor gaan hun data over korte verblijven in de EU - het aantal geboekte nachten en het aantal gasten in elke Europese stad of gemeente - elk kwartaal overmaken aan de Europese Commissie, meer bepaald aan statistiekbureau Eurostat. De Commissie zal die gegevens delen met publieke instellingen en overheden, die op deze manier een completer zicht krijgen op het aantal overnachtingen en hun beleid daaraan kunnen aanpassen.

Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton reageert tevreden. "Toerisme is een economische sleutelactiviteit in Europa. Kortetermijnaccommodatie is een goede oplossing voor toeristen en vormt een bron van inkomsten, maar tegelijkertijd zijn er zorgen over de impact ervan op lokale gemeenschappen.”

Betrouwbare data

“Voor het eerst zullen we nu betrouwbare data hebben, op basis waarvan we de discussies met steden over heel Europa kunnen voeren over hoe we op een gebalanceerde manier met deze nieuwe realiteit kunnen omgaan”, aldus Breton.

Gegevens zijn anoniem

Eurostat zal de gegevens van de boekingplatforms elk kwartaal verzamelen en publiceren voor elke lidstaat en de toeristische regio's en steden in die lidstaat. De eerste statistieken worden in de tweede helft van 2020 verwacht. De gegevens zijn anoniem: namen van gasten of verhuurders worden niet gepubliceerd.