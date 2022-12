Europese Commissie praat over gecoördineerde aanpak Chinese covidbesmettingen

ONZE OPINIE. Zoekt u nog een goed voornemen voor 2023? Stop met vliegen met Ryanair

Zoekt u nog een goed voornemen voor 2023: stop met vliegen met Ryanair, zo meent onze hoofdredacteur Brecht Decaestecker. Het bedrijf telt alleen haar winst, helpt het klimaat om zeep, is niet geïnteresseerd in hoe tevreden haar klanten zijn en flitst haar personeel op het vlak van arbeidsreglementering dertig jaar terug in de tijd. Stop met het mee in stand houden van die moderne slavendrijverij.

6:00