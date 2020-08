Europese Commissie ondertekent met AstraZeneca eerste contract voor aankoop coronavaccin kg

27 augustus 2020

14u11

Bron: Belga 3 De Europese Commissie heeft vandaag een eerste contract ondertekend voor de aankoop van een vaccin tegen Covid-19. Het gaat om 300 miljoen dosissen van het vaccin dat ontwikkeld wordt door het Brits-Zweeds AstraZeneca , met een optie om nog 100 miljoen dosissen extra aan te kopen. De Commissie verwacht dat ze snel bijkomende contracten met andere farmabedrijven kan aankondigen.

Er is de Commissie veel aan gelegen om toegang te hebben tot een coronavaccin eens dat werkzaam en veilig bevonden wordt. Ze maakte al afspraken met Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac en Moderna, die elk hun eigen vaccin aan het ontwikkelen zijn, maar tekende nu dus het eerste echte contract met AstraZeneca.



Als het bedrijf erin slaagt het ontwikkelingsproces van zijn vaccin tegen Covid-19 met succes te voltooien, zullen de Europese lidstaten er 300 miljoen dosissen van kunnen aankopen, met een optie voor 100 miljoen extra dosissen. Die zullen worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per lidstaat. Voor België zijn 7,5 miljoen dosissen gereserveerd.

Klinische testen

Voor de ontwikkeling van zijn vaccin heeft AstraZeneca de handen in elkaar geslagen met de universiteit van Oxford. Die ontwikkeling staat al ver, waardoor met optimisme naar het vervolg van de klinische testen gekeken wordt.



De Europese Commissie stipt aan dat het regelgevend kader zo flexibel mogelijk gemaakt is, zodat geen administratieve hinderpalen opgeworpen worden voor de aflevering van een werkbaar vaccin. Maar dat betekent niet, zo luidt het, dat de standaarden op het vlak van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid niet overeind blijven.

Bijwerkingen

Gisteren nog werd federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in de Belgische Kamer aan de tand gevoeld over het Europese contract met AstraZeneca, meer bepaald over de vrijstelling van aansprakelijkheid die het bedrijf had gevraagd, bijvoorbeeld indien het vaccin na een paar jaar schadelijke bijwerkingen zou veroorzaken.

De Block stelde dat er een compromis is bereikt met een eerlijke verdeling van de aansprakelijkheid en de financiële lasten. Ze wees er ook op dat het vaccin pas in omloop kan komen als het een Europese marktvergunning krijgt, wat volgens haar een grote garantie biedt op veiligheid en effectiviteit.

