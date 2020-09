Europese Commissie maakt 4 miljoen euro vrij voor onderzoek plasmabehandeling bij coronapatiënten AMPH

11 september 2020

14u09 0 De Europese Commissie maakt vier miljoen euro vrij voor onderzoek naar de effecten van een plasmatransfusie met antilichamen bij coronapatiënten. Dat heeft de Commissie vrijdag bekendgemaakt.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde eind augustus aan dat de Amerikaanse toezichthouder FDA, versneld toelating geeft aan een coronavirusbehandeling met bloedplasma. Door een transfusie met bloedplasma van iemand die hersteld is van Covid-19 en dus antilichamen heeft, zouden patiënten sneller kunnen herstellen en zou het longvirus ook minder kans krijgen om zware schade toe te brengen.

Onderzoeksproject SUPPORT-E

Ook in de Europese Unie loopt een onderzoek naar de effecten van een bloedplasmabehandeling. De Europese Unie zal dat onderzoeksproject, dat SUPPORT-E heet, ondersteunen met 4 miljoen euro, kondigde de Commissie vrijdag aan.

Twaalf onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen uit zes EU-landen plus Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk gaan binnen dat project na of plasmatransfusie bij coronapatiënten veilig en effectief is. Het geld komt uit het budget voor Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, dat 1 miljard euro kreeg voor onderzoek naar het coronavirus.

België

In België lopen op dit moment al twee studies naar het gebruik van plasma, aan de KU Leuven en in Luik. Prof. dr. Bart Lambrecht van het UZ Gent voerde in april al een eerste experiment uit met een Belgische coronapatiënt. Hij gaf in augustus aan dat plasmatransfusie een aantrekkelijke optie is, maar benadrukte dat er nog meer onderzoek nodig is naar de behandeling.