Europese Commissie: binnenkort flitsbetalingen bij alle banken, zonder meerkosten

In verschillende EU-landen zijn zogenaamde instantoverschrijvingen al behoorlijk ingeburgerd. Maar in de hele EU gaat het om misschien hooguit 13 procent van die betalingen, zeggen EU-ambtenaren. De Commissie hoopte dat banken zelf steeds vaker op instantbetalingen zouden overgaan, maar dat valt tegen.

Om de betrouwbaarheid van flitsbetalingen te verhogen, wil de Commissie tegelijkertijd banken ook verplichten om te checken of het rekeningnummer overeenkomt met de begunstigde die de betaler ingeeft. Zo kan een bank melden dat er iets fout is ingetikt of dat er mogelijk fraude in het spel is.