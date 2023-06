Europese Centrale Bank verhoogt belangrijk rentetarief tot 4 procent: prijsstijgingen voorlopig nog niet ten einde

Er zijn meer huisdok­ters in België dan in onze buurlanden: waarom is het dan soms zo moeilijk er een te vinden?

Als je huisdokter zijn praktijk sluit - bijvoorbeeld omdat hij of zij met pensioen gaat - is het als patiënt niet altijd makkelijk een vervanger te vinden. In een aantal gemeenten is dat zelfs onmogelijk. En toch zijn er volgens huisartsenvereniging ‘Domus Medica’ meer huisdokters per inwoner dan in onze buurlanden. Hoe komt het dan dat sommige Vlamingen al jarenlang vergeefs aan het zoeken zijn?