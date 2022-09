Europese Centrale Bank trekt rente met 0,75 procentpunt op: grootste sprong ooit

De Europese Centrale Bank (ECB) trekt de rente met 0,75 procentpunt of 75 basispunten op. Dat is de grootste sprong ooit. De stijging geldt voor alle drie de basisrentetarieven. Daarnaast verlaagt het ook de economische groeiverwachtingen van de eurozone. Als gevolg van die beslissing zal een lening afsluiten voor consumenten duurder worden.

De ECB gaat de belangrijkste rentetarieven verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan. Het is de grootste renteverhoging door de centrale bank ooit. De centrale bank stelt bovendien nog meer renteverhogingen in het vooruitzicht de volgende maanden. ECB-president Christine Lagarde komt later met een toelichting op het rentebesluit.

Door de verhoging van de rentevoeten wil de ECB ervoor zorgen dat geld duurder wordt. Door de hogere rente stijgen de leenkosten voor huishoudens en bedrijven. Daardoor wordt lenen duurder en dat zorgt er naar verwachting voor dat mensen en bedrijven wat minder geld uitgeven, waardoor de vraag in de economie afneemt en de prijzen op den duur minder hard stijgen. Wel kunnen banken de rente op spaarrekeningen gaan verhogen, maar banken gaven al aan dat de kans klein is dat ze veel zullen veranderen aan hun huidige beleid.

In juli werd de rente al met een half procentpunt verhoogd. Dat was de eerste renteverhoging door de ECB sinds 2011. De strafrente die banken moesten betalen, werd afgeschaft. De inflatie in het eurogebied is inmiddels nog verder opgelopen, door de aanhoudend hoge prijzen voor energie en levensmiddelen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In augustus bereikte de inflatie een recordniveau van 9,1 procent op jaarbasis.

De vrees voor een recessie in de eurozone neemt immers toe, nu Rusland zich alsmaar harder opstelt in de energiecrisis. Daarnaast zakten de fabrieksorders in Duitsland al voor zes maanden op rij.

Het Europese statistiekbureau Eurostat maakte woensdag nog bekend dat de economie van het eurogebied in het tweede kwartaal volgens een definitief cijfer met 0,8 procent is gegroeid op kwartaalbasis. Dat was sterker dan eerder gedacht. Bij een eerdere raming werd een groei van 0,6 procent gemeld.

