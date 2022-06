Europese Centrale Bank gaat rente voor het eerst sinds 2011 verhogen: “Al bij al een mager beestje”

De Europese Centrale Bank (ECB) wil de depositorente in juli voor het eerst sinds 2011 weer gaan verhogen. Daarmee wil de centrale bank de hoge inflatie in de eurozone beteugelen, is bekendgemaakt bij het rentebesluit in Amsterdam. Onze financiële expert Paul D’Hoore noemt in HLN LIVE de ingreep “een mager beestje”. Volgens hem zal het hypotheekleningen duurder maken, maar weinig impact hebben op de rente van het spaarboekje of op de prijzen in de winkel.

De depositorentetarieven van de ECB gaan in juli naar verwachting met een kwart procentpunt omhoog (25 basispunten). “De depositorente is wat de banken ontvangen voor het geld dat ze op het einde van de dag parkeren bij de ECB. Ze moeten dat verplicht op een rekening bij de ECB zetten. Normaal krijg je daar een vergoeding voor, maar was al lang niet meer het geval”, vertelt D’Hoore in HLN LIVE. De rente komt op 0,25 procent, dus de banken moeten nog steeds betalen.

In september zou dan een nieuwe renteverhoging moeten volgen. Dat zou kunnen gebeuren met een grotere sprong dan 0,25 procent. “Als de inflatievooruitzichten op middellange termijn onveranderd blijven of verslechteren, zal een grotere rentestap tijdens onze vergadering in september passend zijn”, zo zei ECB-voorzitter Christine Lagarde.

“Dat is eigenlijk het verrassende nieuws vandaag”, reageert D’Hoore. De centrale bank houdt nog wel een slag om de arm, omdat het definitieve besluit over de rentestappen genomen zal worden tijdens de vergaderingen in de betreffende maanden.

Winkelkar

Als gevolg van het snelle herstel uit de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is het leven in de eurozone in snel tempo duurder geworden. Vooral de energieprijzen rijzen de pan uit. Daardoor was al duidelijk dat de ECB niet lang meer kon wachten met ingrijpen.

“Ik denk dat het al bij al een mager beestje is wat vandaag werd aangekondigd”, reageert onze financiële expert. Een echte impact op de prijzen in de winkel zullen we dus niet moeten verwachten. Sterker nog: we kunnen beter hopen dat de forse ingrepen van de Amerikaanse overheid om de inflatie een halt toe te roepen een positieve invloed hebben op het Europees continent.

Dat de rente niet meteen al omhoog gaat, heeft ermee te maken dat er eerst een einde moet worden gemaakt aan het massaal opkopen van obligaties bij banken en overheden. Daarmee worden maandelijks vele miljarden euro’s in de economie gepompt. De ECB laat weten dat dit steunbeleid per 1 juli stopt. Het wordt dus voor onder andere de Belgische staat duurder om geld te lenen.

Spaarders

De rente is door de centrale bank in de loop der jaren teruggebracht tot een historisch laag niveau. Als de ECB zijn rentetarieven gaat verhogen tot boven de nul zullen banken waarschijnlijk ook hun rentes weer gaan verhogen.

Dat laatste zou betekenen dat spaarders weer wat meer rente over hun spaargeld kunnen verwachten, maar een rendement moet je er niet van verwachten op korte termijn zegt Paul D’Hoore bij HLN LIVE. Voor pensioenfondsen is het ook goed nieuws, want zij komen er dan financieel weer wat beter voor te staan waardoor het makkelijker wordt om de pensioenen te verhogen. Maar lenen zal ook duurder worden. Door het vooruitzicht dat de ECB de rente binnenkort gaat opvoeren kruipt de hypotheekrente de laatste maanden al omhoog.

Nóg hogere inflatie en kleinere economische groei

Wat de inflatie betreft, zei de Europese Centrale Bank donderdag dat die vermoedelijk nog hoger zal uitkomen dan tot nu toe verwacht. De instelling verwacht nu een inflatie van 6,8 procent dit jaar (in maart was de prognose nog 5,1 procent), van 3,5 procent in 2023 en van 2,1 procent in 2024.

Ze zou dus ook in 2024 nog boven de ECB-inflatiedoelstelling van 2 procent liggen. “We staan klaar om al onze instrumenten binnen ons mandaat, zo nodig flexibel, aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op middellange termijn op onze doelstelling van 2 procent stabiliseert”, aldus Lagarde.

De economische groei in de eurozone zal dan weer kleiner zijn dan tot nu gedacht, onder meer door de impact van de Russische inval in Oekraïne. De ECB verwacht een groei van 2,8 procent dit jaar (in maart ging ze nog uit van 3,7 procent). In 2023 zou het bruto binnenlands product (bbp) met 2,1 procent toenemen (in plaats van 2,8 procent). De groei voor 2024 werd wel opwaarts bijgesteld, tot 2,1 procent

