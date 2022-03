Europese beurzen beleven topdag, Bel20-index schiet bijna 6 procent hoger

Sneeuwwaar­schu­wing in Grieken­land en Turkije, Turkish Airlines schrapt vluchten

Door voorspellingen van hevige sneeuwval in Turkije, heeft de luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines woensdag aangekondigd honderden vluchten te annuleren. Donderdag worden 205 verbindingen vanaf beide luchthavens in Istanboel afgeschaft, meldt de luchtvaartmaatschappij. Het gaat zowel om binnenlandse als internationale vluchten. Ook in Griekenland hebben de autoriteiten en meteorologen gewaarschuwd voor hevige sneeuwval.

18:13