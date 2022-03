Europese beurswinsten lopen weer op, ook Wall Street toont herstel

Elders zijn de winsten ook hoog: in Parijs noteerde de index 5,11 procent hoger, in Frankfurt +5,33 procent en in Milaan +5,07 procent.

De voorbije weken waren de beurzen flink lager gegaan als gevolg van onder meer de oorlog in Oekraïne. De Bel20 zakte deze week tot een dieptepunt van 3.567 punten, bijna 900 punten lager dan de piek van 4.413 begin dit jaar.

Ook Wall Street toont herstel

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,8 procent hoger op 33.226 punten. De brede S&P 500 won 2 procent tot 4253 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 2,4 procent tot 13.114 punten.

Nikkei houdt verlies beperkt

Ook de Nikkei in Tokio wist woensdag het verlies beperkt te houden. De aandelenbeurs eindigde 0,3 procent in de min op 24.717,53 punten, en leverde daarmee een eerdere winst weer in. In de eerste twee dagen van de week raakte de index al bijna 5 procent kwijt.

De Chinese beurzen gingen dan weer hard omlaag door de aanhoudende zorgen over de inflatie en lokale virusuitbraken. Zo noteerde de beurs in Shanghai tussentijds ruim 3 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong zakte eveneens 3 procent door koersverliezen onder de Chinese technologiebedrijven.