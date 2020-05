Europese bankenregulator krijgt kritiek na overstap directeur naar lobbygroep JOBR

11 mei 2020

17u24

Bron: Belga 0 De Europese Bankenautoriteit (EBA) had de overstap van haar uitvoerend directeur Adam Farkas naar een machtige financiële lobbygroep moeten verbieden. Dat heeft de Europese ombudsman Emily O’Reilly maandag besloten. De EBA nam volgens haar ook niet meteen voldoende maatregelen om vertrouwelijke informatie af te schermen toen de carrièreswitch van Farkas duidelijk werd.

O’Reilly voerde onderzoek naar een gevoelige overstap bij de EBA. Dat is een Europees agentschap dat tijdens de financiële crisis is opgericht om regels voor het Europese bankwezen op te stellen en toezicht te houden. In september raakte bekend dat directeur Adam Farkas vanaf februari van dit jaar de nieuwe baas zou worden van AFME, een vereniging van grote banken en andere belangrijke financiële spelers.

Mensen moeten vertrouwen kunnen hebben in het Europese bankentoezicht en hebben recht op een administratie met hoge standaarden. Emily O’Reilly

“Het gaat hier om een uitvoerend directeur van een EU-agentschap dat regels bedenkt voor de regulering en het toezicht op Europese banken. Hij maakte de overstap naar een lobbygroep die heel duidelijk het opstellen van deze regels in het voordeel van haar leden wil beïnvloeden”, zegt O’Reilly. De ombudsman erkent het fundamentele recht op werk, maar dat moet afgewogen worden tegen het algemene openbare belang. Mensen moeten vertrouwen kunnen hebben in het Europese bankentoezicht en hebben recht op een administratie met hoge standaarden.

Voorwaarden

De EBA koppelde wel voorwaarden aan de overstap, maar volgens O’Reilly kan het agentschap de naleving ervan niet effectief controleren. Ook verbaast ze zich erover dat Farkas pas op 23 september de toegang tot vertrouwelijke informatie werd ontzegd, terwijl de EBA al sinds 1 augustus op de hoogte was gesteld van de nakende carrièreswitch. Op dat vlak dringen zich volgens O’Reilly strengere interne procedures op. De Europese ombudsman vindt ook dat de EBA criteria moet opstellen die de toplui duidelijk maken wanneer het licht op rood zal gaan bij een aanstelling in de private sector. Zo’n verbod zou volgens de Ierse ombudsman twee jaar van kracht moeten blijven.

Geen contact

In een reactie stelt de EBA rekening te zullen houden met de aanbevelingen van O’Reilly, maar de autoriteit verdedigt tegelijkertijd de “proportionele” beperkingen die ze Farkas heeft opgelegd om belangenconflicten te voorkomen. Zo mag Farkas twee jaar lang geen contact houden met personeel van de EBA.

De overstap van Farkas houdt de Europese instellingen al een tijd in de ban. In januari stelde het Europees Parlement de draaideuraffaire nog aan de kaak in een resolutie. Het halfrond lanceerde toen een oproep aan alle vertegenwoordigers van de belangrijkste Europese instellingen om gedurende twee jaar af te zien van contacten met Farkas.

Lees ook:

ECB krijgt 3 maanden de tijd om obligatie-aankopen te verantwoorden