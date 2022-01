Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli (65) overleden

Australian Open LIVE. Novak Djokovic staat al op court: “Ondanks alles wat er is gebeurd, wil ik toch deelnemen aan de Australian Open”

Advantage Djokovic. De Serviër heeft van een rechter gelijk gekregen en mag Australië dan toch binnen. De rechter heeft de beslissing om Djokovic’ visum te weigeren ongedaan gemaakt. Het is momenteel echter nog onduidelijk of dit ook betekent dat Djokovic in Australië kan blijven om de Australian Open te spelen. De regering kan immers nog altijd beslissen om Djokovic toch uit te wijzen. De Australische Migratieminister Alex Hawke behoudt dat recht, zegt advocaat voor de regering Christopher Tran. Morgen pas zou hij beslissen om daarvan ook effectief gebruik te maken. In Belgrado stelden Novaks moeder en broer in een persmoment blij te zijn met de beslissing van de rechter en ook Djokovic zegt zelf dat hij wil spelen.

10 januari