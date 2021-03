Europees Parlement wil vissersboten uitrusten met cameratoezicht

Brugge “Even twijfelde ik, maar toen wist ik het zeker: er ligt een auto in het water.” Hoe visser Laurens (24) mee de verdwij­nings­zaak uit 1990 hielp oplossen

4 februari Dat de familie van Ronny Lateste (38) eindelijk duidelijkheid heeft over wat er 31 jaar geleden met hem is gebeurd, is mede te danken aan een jonge visser. Laurens Neirinck (24) merkte de auto zondag op in het water en alarmeerde de hulpdiensten. “Heel duidelijk was het niet, maar toch was ik redelijk overtuigd dat ik de contouren van een auto zag in het water. Maar een toevalstreffer? Neen, dat was het niet helemaal.”