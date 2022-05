Europees Parlement wil transnationale kieslijsten en wil stem kiezer laten meewegen in keuze Commissievoorzitter

TV Sergio Quisquater is inbreker van dienst in ‘Welkom in de familie’

Op woensdag wordt kandidaat Benita in ‘Welkom in de familie’ ontvoerd uit haar eigen leven en gedropt in dat van de Kempische Charlene. Benita moet zo veel mogelijk te weten komen over Charlene, want op het einde moest ze de juiste Charlene uit een line-up van vijf dames halen.

16:13