Europees Parlement wil leden naar verplichte cursus rond seksuele intimidatie sturen

Vlaanderen wil records breken: 700.000 tot 800.000 booster­prik­ken per week

Vlaanderen wil 700.000 tot 800.000 boosterprikken per week zetten. Dat is aangekondigd op het digitaal persmoment van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Tegen het einde van januari moet iedereen die in aanmerking komt voor een derde prik die gekregen hebben. De versnelling in de vaccinatiecampagne betekent dat 2,5 miljoen Vlamingen bijkomend al in januari gevaccineerd zullen kunnen worden.

15:44