Europees Parlement wil kanker aanpakken met bijzondere commissie die mogelijke behandelingen onderzoekt

19 juni 2020

11u55

Bron: Belga 6 Terwijl de wereld in de ban is van de coronapandemie, krijgt intussen ook elke negen seconden een EU-burger het slechte nieuws te horen dat bij hem of haar kanker is vastgesteld. Het Europees Parlement gaat een bijzondere commissie in het leven roepen die op zoek moet naar nieuwe initiatieven om de dodelijke ziekte aan te pakken.

Net nu de coronacrisis een debat op gang brengt over een versterking van de Europese bevoegdheden op vlak van volksgezondheid, schaarde het halfrond zich donderdagavond met een kamerbrede meerderheid achter de oprichting van de commissie. Ze moet bekijken hoe de Europese Unie via wetgevende en andere maatregelen een bijdrage kan leveren om kanker te voorkomen en te bestrijden.

Studies tonen aan dat als we nu niets doen, het aantal kankergevallen zal verdubbelen tegen 2035. Cindy Franssen

Jaarlijks worden in de Europese Unie 3,5 miljoen kankerdiagnoses gesteld en wordt de ziekte 1,3 miljoen mensen fataal. “Studies tonen aan dat als we nu niets doen, het aantal kankergevallen zal verdubbelen tegen 2035. De komende jaren zijn dus cruciaal, als we de strijd tegen kanker willen aangaan”, stelt Cindy Franssen van CD&V.

Betaalbare medicijnen

In het parlement zijn ze overtuigd dat het Europese niveau een meerwaarde kan bieden, onder meer in het toegankelijk maken van betaalbare medicijnen, het financieren van onderzoek en investeringen in preventie. “We weten dat minstens vier op de tien kankers te voorkomen zijn”, zegt Petra De Sutter van Groen. Ze hamert onder meer op het verbieden van kankerverwekkende stoffen en een betere regulering van de voedings- en tabaksindustrie.

In juli wordt bepaald welke 33 Europarlementsleden in de bijzondere commissie gaan zetelen. De werkzaamheden van de commissie, die een mandaat voor twaalf maanden krijgt, worden na het zomerreces opgestart. De parlementsleden hopen ook te wegen op het actieplan dat de Europese Commissie van voorzitter Ursula von der Leyen voor eind dit jaar heeft aangekondigd.

Parallel met de commissie over kanker besloot het parlement nog twee andere tijdelijke commissies op te richten. Een commissie zal zich buigen over desinformatie en buitenlandse inmenging in democratische processen in de EU, een andere over artificiële intelligentie.

