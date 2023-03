Europees Parlement wil binnen vijf jaar enkel nog nieuwe gebouwen zonder uitstoot

Zelensky wil naam van Rusland in “Moskovië” veranderen, Kremlin noemt het “slechte grap”

In Oekraïne circuleert een petitie die de regering oproept om de naam van Rusland officieel in “Moskovië” te veranderen. Die term ontstond in de dertiende eeuw en verwijst naar grote delen van het huidige noordwesten van Rusland. Met de nieuwe benaming hopen Oekraïners “de valse ontstaansgeschiedenis van Rusland” te weerleggen. Ook president Volodymyr Zelensky is geïnteresseerd. Het Kremlin daarentegen loopt – zoals verwacht – niet warm voor het idee en beschouwt het als een nieuwe provocatie van Oekraïne.