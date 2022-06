Europees Parlement stemt volgende week opnieuw over klimaatpakket

Het Parlement stemde afgelopen woensdag over een reeks voorstellen in het kader van de ‘Fit for 55'-strategie. Die moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55 procent naar beneden brengen en Europa op weg zetten naar klimaatneutraliteit in 2050. De parlementsleden vonden echter geen meerderheid voor een hervorming van het emissiehandelssysteem (ETS). De stemmingen over een nieuw sociaal klimaatfonds en over de invoering van een koolstofgrenstaks, die onlosmakelijk met het ETS-dossier verbonden zijn, werden bijgevolg uitgesteld.