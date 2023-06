Europees Parlement in rep en roer door aankomende stemming over controversiële natuurherstelwet

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kort samengevat wil de Europese Commissie de biodiversiteit en ecosystemen herstellen en de natuur in Europa wapenen tegen de klimaatverandering. Het Europees Parlement en de Raad van de EU, waarin de verantwoordelijke ministers zetelen, moeten het voorstel uiteindelijk goedkeuren, maar net daar is er veel controverse over de natuurherstelwet.

Dreigementen

“Dit is gewoon een slecht voorstel”, zei EVP-fractieleider Weber dinsdag nog eens. De grootste politieke groep in het halfrond wil dat de bevoegde milieucommissie donderdag het hele voorstel wegstemt. “We hebben één fundamentele zorg, en dat is dat (deze wet) tot minder voedselproductie in de Europese Unie zal leiden. Het is nu niet het moment om voedsel nog duurder te maken.”

De voorzitter van de milieucommissie, de Franse liberaal Pascal Canfin, schreef dinsdagochtend op Twitter dat Weber andere EVP’ers ermee zou bedreigen hen uit de fractie te zetten als ze donderdag toch voor de goedkeuring van de natuurherstelwet stemmen.

Binnen de EVP wordt dit ontkend, al zeggen verschillende bronnen wel dat de fractie alles in het werk stelt om in die commissie de juiste leden en plaatsvervangers in stelling te brengen om haar standpunt erdoor te krijgen. “Maar ja, zo gaat dat in elk parlement in Europa”, luidt het.

Mohammed Chahim tijdens een persconferentie.

Bij de sociaaldemocratische fractie is de Nederlander Mohammed Chahim ervan overtuigd dat de noodzakelijke meerderheid voor de natuurherstelwet reeds verworven is. “Ik heb weet van EVP’ers die voor de wet willen stemmen”, zei hij. Volgens Chahim is de oppositie van de christendemocraten door politieke overwegingen ingegeven. “Inhoudelijk hebben we alle bezorgdheden kunnen wegnemen met de compromistekst die nu voorligt.”

Liberalen in het midden van het bed

Het compromisvoorstel wordt gedragen door de linkse fracties. Het is wegens het verzet van de EVP vooral uitkijken naar de houding van het liberale Renew, dat verdeeld is over de kwestie. “Wij willen dat de plenaire vergadering in juli over de natuurherstelwet kan stemmen”, zegt fractieleider Stéphane Séjourné. Hij benadrukt dat de liberalen een “middenpositie” innemen, tussen de groenen en links enerzijds en de conservatieven anderzijds.

De Fransman Stéphane Séjourné is de fractieleider van de liberalen in het Europees Parlement.

Als de natuurherstelwet donderdag in de milieucommissie wordt goedgekeurd, zal de plenaire vergadering zich er in de week van 10 juli over kunnen uitspreken. Ook bij een verwerping volgt wellicht een stemming met alle 705 parlementsleden, al kan nog worden beslist om die uit te stellen, bijvoorbeeld om de Europese Commissie de kans te geven met een herwerkt voorstel te komen.

Maar daar lijken behalve de EVP’ers maar weinigen rekening mee te houden. “De Commissie zou deze wet moeten combineren met andere voorstellen”, schetste Weber nog eens zijn ideale scenario. “Pas door te combineren, kun je akkoorden sluiten.” Het voorstel rond het gebruik van pesticiden en met name het nog in te dienen voorstel rond nieuwe kweektechnieken worden genoemd.

Natuurwetenschappelijke instituten en ruim 60 grote bedrijven pleiten voor natuurherstelwet Meer dan zestig grote bedrijven pleiten voor de invoering van de Natuurherstelwet in de Europese Unie. “Je kunt geen voedsel verbouwen op dood land”, stellen onder meer Nestlé, Unilever en IKEA. De bedrijven roepen in hun pleidooi Europarlementariërs op “boeren die geconfronteerd worden met de ongekende ineenstorting van onze ecosystemen en klimaatverandering te beschermen”. In een gezamenlijke open brief aan de Europese instellingen vragen ook vijf grote natuurwetenschappelijke instellingen van verschillende Europese landen om de natuurherstelwet alsnog goed te keuren. “Wij vragen u leiderschap te tonen voor de natuur, door ecosystemen te beschermen en herstellen ten voordele van iedereen.” Onder anderen het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen heeft de brief ondertekend.

Ook Raad zoekt compromis

Intussen zoekt ook de Raad naar een compromis over de natuurherstelwet. Woensdag wordt het voorstel alvast besproken op de vergadering van de ambassadeurs van de 27 EU-landen. Vorige week stuurde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de lidstaten nog een non-paper waarin ze aanstuurde op enkele bijsturingen, om zo tegemoet te komen aan de kritiek en bezorgdheden van een aantal lidstaten en ook regio’s zoals Vlaanderen. Het is maar de vraag of die bijsturingen nog geïntegreerd zullen kunnen worden in het voorstel waarover de lidstaten normaal gezien volgende week dinsdag 20 juni stemmen.

Europees Commissievoorzitter Ursula Von Der Leyen

Voor de tekst die donderdag in het Europees Parlement voorligt, kwam het document van de Commissie in ieder geval te laat. “Maar hadden we de voorstellen van Von der Leyen nog kunnen opnemen, was dat voor mij zeker voldoende geweest” om voor te stemmen, besluit een EVP-parlementslid.