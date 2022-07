Europees Parlement bezegelt “historische” digitale wetten DSA en DMA

EU legt cryptosec­tor aan wetgevende banden: wat betekent dat voor je belegging in bitcoins? Paul D’Hoore: “Zie het als een trajectcon­tro­le in de cryptowe­reld”

De EU-lidstaten en het Europees parlement hebben een akkoord bereikt over nieuwe cryptowetgeving. Wanneer zal die regulering uitgerold worden? Wat zal er veranderen? En wat betekent deze ingreep voor je investering in Bitcoin en co? We legden ons oor te luister bij Thomas Walther, assistent-professor financiën en cryptovaluta-expert aan de Utrecht University School of Economics, en onze geldexpert Paul D’Hoore.

2 juli