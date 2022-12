Europees overleg over aanpak Chinese covidbesmettingen leidt niet tot maatregelen

De Europese Commissie is donderdag bijeengekomen om te praten over een gecoördineerde aanpak van de EU-lidstaten tegenover de explosie van covidbesmettingen in China. Italië, Japan en de VS beslisten eerder om reizigers uit China verplicht te testen op het coronavirus. Iets wat ook viroloog Marc Van Ranst bij HLN LIVE voorstelde. Het overleg tussen de lidstaten is intussen afgelopen en heeft niet geleid tot algemene maatregelen.

KIJK. Viroloog Marc Van Ranst stelt bij HLN LIVE voor om een test af te nemen bij aankomst

De lidstaten van de EU en de Europese gezondheidsagentschappen kwamen samen om te praten over mogelijke maatregelen voor een gecoördineerde Europese aanpak, zei de woordvoerder van de Commissie. Na de plotse stopzetting van de zerocovidpolitiek in China, wat leidde tot een grote golf van besmettingen, zijn verschillende landen wereldwijd ongerust dat nieuwe virusvarianten zich zouden verspreiden vanuit China.

Testen op nieuwe varianten

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) stelde bij HLN LIVE alvast voor om bij Chinese reizigers een test af te nemen. “Door het feit dat de epidemie daar pas begonnen is en daar 1,4 miljard mensen wonen in een heel dichtbevolkt gebied, geeft dat het virus de gelegenheid om te veranderen en om nieuwe varianten te genereren. Dat hoeft niet te gebeuren maar dat kan, en daar wil je een zicht op houden. Dus wanneer je moet kiezen tussen een test afnemen voor vertrek of bij aankomst, dan kies je eigenlijk bij aankomst. Enkel en alleen omdat je dan het virusmateriaal kan verzamelen om die analyses te doen.”

KIJK. Chaos in China: weggemoffelde doden en overvolle crematoria

China heeft te maken met een snelle stijging van het aantal besmettingen sinds het land de afgelopen weken heeft besloten de strenge coronamaatregelen grotendeels op te heffen. Onder meer de Verenigde Staten, India, Japan en Italië hebben om deze reden hun inreisbeperkingen al aangescherpt voor reizigers vanuit het vasteland van China. Zo moeten reizigers zich bij aankomst in de VS of Italië verplicht laten testen op het coronavirus.

Geen maatregelen in Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koninkrijk

De Britse en Franse regeringen beslisten donderdagochtend om voorlopig geen tests af te nemen van Chinese reizigers. “Er zijn nog geen plannen om het coronatestbeleid terug te brengen of andere maatregelen in te voeren voor reizigers die in het Verenigd Koninkrijk arriveren”, zei een woordvoerder van de Britse regering donderdag. Duitsland liet woensdag al weten geen redenen voor nieuwe coronamaatregelen te zien.

In Frankrijk wordt de situatie per dag bekeken. “Vanuit een wetenschappelijk oogpunt is er nog geen reden om grenscontroles terug te brengen, maar dat kan iedere dag veranderen”, zei Brigitte Autran, het hoofd van de Franse gezondheidsrisicobeoordelingscommissie COVARS. “Voor nu is de situatie onder controle”.

Volgens Autran zijn er geen zorgwekkende signalen dat er in China nieuwe varianten van het coronavirus zijn. “De varianten die in China rondgaan zijn allemaal omikronvarianten die al langer rondgaan in Frankrijk en waarvoor we immuniteit hebben opgebouwd”.