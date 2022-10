Europees Openbaar Ministerie onderzoekt miljardenaankoop van coronavaccins door EU

Er is al langer kritiek op de geheimzinnigheid die de Europese Commissie laat bestaan over bijvoorbeeld de miljardencontracten met farmaceut Pfizer, de belangrijkste leverancier van de vaccins.

Recent kwam de Europese Rekenkamer met een doorlichting waaruit wederom bleek dat von der Leyen geen inzage wil geven in de onderhandelingen. De auditeurs noemen de onwil “hoogst ongewoon”. De Commissie bestelde voor de Europese lidstaten in totaal 1,8 miljard dosissen van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech.

In een zitting van een speciale commissie van het Europees parlement over Covid-19 vorige week ontkende een topvrouw van Pfizer dat de CEO via sms onderhandelde met de Europese Commissie. “Ik kan u categorisch zeggen dat het niet het geval zou zijn dat een contractonderhandeling, zoals dit waarnaar u verwees met 1,8 miljard doses, via een sms werd onderhandeld”, zei Janine Small, die voor Pfizer naar eigen zeggen betrokken was bij “alle onderhandelingen en gesprekken vanaf het begin in 2020".