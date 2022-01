Europees Geneesmiddelenagentschap krijgt extra bevoegdheden

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA zal beter uitgerust worden om tekorten aan medicijnen te voorkomen. Die uitbreiding van de bevoegdheden van het agentschap is donderdag met kamerbrede meerderheid bekrachtigd in het Europees Parlement.

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.

Binnen het EMA worden twee stuurgroepen in het leven geroepen die mogelijke tekorten aan essentiële medicijnen en medische hulpmiddelen in het oog moeten houden. Ze zullen daarbij advies kunnen vragen aan alle spelers in de toeleveringsketen, van fabrikanten en licentiehouders tot patiëntenverenigingen.

De stuurgroepen van het EMA zullen ook een beroep kunnen doen op een nieuw monitoringplatform, dat informatie over aanvoer en vraag naar medicijnen moet inzamelen. Er komt ook een openbare website met informatie over tekorten. De data over de klinische studies van vergunde medicijnen zullen ook sneller gepubliceerd worden.

De versterkte rol van het EU-agentschap in Amsterdam is één van de voorstellen die de Europese Commissie op tafel heeft gelegd om Europa beter te wapenen tegen gezondheidscrisissen als de coronapandemie. Ze moeten tot een zogenaamde Europese gezondheidsunie leiden. Over de nieuwe bevoegdheden van het EMA bereikten de parlementsleden al een akkoord met de lidstaten. De verordening treedt in maart in werking.