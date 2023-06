Europees Commissaris Johansson: “Deze week doorbraak mogelijk in onderhandelingen Europese migratiedeal”

De Europese ministers van Migratie zitten donderdag samen om de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen en migranten te bespreken. “Ik verwacht dat we een compromis zullen vinden”, zegt Ylva Johansson, de Europees Commissaris voor Binnenlandse Zaken. De onderhandelingen tussen de lidstaten over een nieuwe migratiedeal zitten al jaren muurvast.

De huidige Europese regels voor asiel en migratie kwamen sterk onder druk in 2015 toen meer dan een miljoen mensen de EU probeerden te bereiken. Dat waren toen vooral Syriërs die de oorlog in hun land probeerden te ontvluchten. Sindsdien werd er gezocht naar een oplossing, want de infrastructuur voor opvang en veiligheid kon de toestroom aan mensen niet aan.

Landen als Spanje, Italië, Malta en Griekenland vragen al jaren om hulp. Tegelijkertijd zeggen rijke bestemmingen als Duitsland, Frankrijk en Zweden dat ze niet de enige landen kunnen zijn waar vluchtelingen terechtkomen. In het oosten van de EU weigeren landen als Polen en Hongarije om mensen uit het Midden Oosten en Noord-Afrika op te vangen.

Johansson: “Samen sterker”

“Het gaat over een Europese aanpak voor migratie. Wanneer we samenwerken zijn we sterker. Het gaat niet over winnaars en verliezers”, zegt Eurocommissaris Johansson. “Als we een akkoord vinden voor een gezamenlijke aanpak om met migratie om te gaan op een menselijke, maar beperkende manier, dan zullen we allemaal winnaars zijn”, aldus Zweedse sociaaldemocraat.

De discussie tussen de EU-lidstaten gaat over de vraag of alle landen mensen moeten opvangen. Dat wordt verwacht in het zuiden en westen van het machtsblok. Oostelijke landen willen geen mensen te vangen, maar in ruil bijdragen door personeel te voorzien of geld in een fonds te storten. Er zou een deal op til zijn om dat laatste mogelijk te maken, volgens Johansson, die bij de Europese Commissie verantwoordelijk is voor migratiebeleid.

De Moor: “Laatste kans voor Europa”

In een interview met ‘Knack’ klinkt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) positief over de onderhandelingen. “We zitten in een stroomversnelling”, zegt ze aan het weekblad. “Het historisch akkoord moet er begin 2024 komen tijdens het Belgische EU-voorzitterschap. Wij zullen de kers op de taart zetten.”

Volledig scherm Ook staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) is hoopvol over de vergadering van donderdag. © David Legreve

Als de lidstaten donderdag onderling tot een akkoord komen, kan er worden begonnen aan de volgende fase. Onder toezicht van de Commissie zal er namelijk onderhandeld worden met het Europees Parlement. Van januari tot en met juni 2024 zal België de leiding hebben bij Europese ministerraden. De Moor neemt dan het voortouw om tot een compromis te komen dat de nieuwe migratiewet wordt voor heel de EU.