Europa stuurt eind juli baanbrekende commerciële satelliet Quantum de ruimte in

Vlaming in Zuid-Afri­ka getuigt over rellen: “Zulke angst van mensen hier heb ik nooit eerder gezien”

18:33 Er zijn al 45 doden gevallen bij zware rellen in Zuid-Afrika, onder meer in de hoofdstad Johannesburg en de provincie KwaZoeloe-Natal. Mensen kwamen op straat tegen de opsluiting van oud-president Jacob Zuma. Die zit gevangen omdat hij niet wou verschijnen op een corruptieproces tegen hem. Het protest mondde uit in massale plunderingen. Vlaming Gilbert De Coster woont in Nelspruit nabij Johannesburg. Zijn getuigenis is hallucinant.