EuroMillions-jackpot van 157 miljoen euro gekraakt in Frankrijk

02 september 2020

12u34

Bron: Belga 12 Een speler die in Frankrijk heeft ingezet, heeft dinsdag de jackpot van 157 miljoen euro met EuroMillions gewonnen. Dat meldt het Franse loterijbedrijf Française des jeux.

De winnaar was de enige in Europa met de winnende combinatie. Hij of zij heeft nu zestig dagen de tijd om zich te melden en de 157 miljoen euro op te strijken. Waar het winnende gokje precies werd geplaatst, is niet bekend.



De grootste winst die ooit werd gehaald met EuroMillions is 190 miljoen euro. De laatste keer dat dat gebeurde was in november 2019, in Groot-Brittannië.

