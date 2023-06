EU wil reclamemacht Google opbreken en werkt aan miljardenboete

Update Trump pleit onschuldig voor 37 aanklach­ten, wil rivaal Biden laten vervolgen wegens corruptie

Als Donald Trump in 2024 de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint, zal hij een speciale aanklager aanstellen om de zittende president Joe Biden en zijn familie te laten vervolgen wegens corruptie. Dat zei de oud-president dinsdag in een eerste reactie op zijn eigen vervolging in de staat Florida, voor het achterhouden van geheime dossiers en documenten.