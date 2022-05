EU wil gezamenlijk vaccin en middel tegen apenpokken inkopen

Politie Texas beschul­digd van laat ingrijpen bij schietpar­tij in school: “Ga naar binnen! Ga naar binnen!”

Tijdens een persconferentie moest de Texaanse politie zich verdedigen over haar aanpak bij de schietpartij in de Robb Elementary School in Uvalde. Ouders riepen dinsdag naar de politie dat ze het schoolgebouw moesten bestormen, maar het duurde een uur voor de schutter onschadelijk werd gemaakt. Een journalist die vroeg of agenten sneller en massaal hadden moeten binnenvallen, kreeg als antwoord dat dat een “moeilijke vraag” is.

