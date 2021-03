EU-wetgeving moet einde maken aan loondiscriminatie tussen werknemers die in een bedrijf hetzelfde werk doen

Vaccinatie 85-plus­sers van start: wat moet je doen als je je uitnodi­ging krijgt? En wat als je niet in het vaccinatie­cen­trum geraakt?

13:07 Vandaag vertrekken in Vlaanderen de uitnodigingen tot vaccinatie voor de eerste 85-plussers die nog thuis wonen. De eerste 18.900 onder hen mogen zich in de week van 15 maart laten inenten, de rest volgt in de weken daarna. Maar hoe werkt alles nu praktisch? We zetten alle vragen en antwoorden op een rij.