EU werkt aan “structurele hervorming van elektriciteitsmarkt”, ministers van Energie houden volgende week spoedberaad

Zes doden en zeven gewonden nadat vrachtwa­gen door buurtfeest rijdt in Nederland, chauffeur aangehou­den: “Wat feest had moeten worden is geëindigd in drama”

In het Zuid-Hollandse Nieuw-Beijerland zijn zaterdagavond zes mensen om het leven gekomen toen een vrachtauto even na 18 uur van de dijk reed en aanwezigen op een drukke buurtbarbecue raakte. Naast de dodelijke slachtoffers, van wie er drie uit één familie komen en één vrouw zwanger was, zijn er ook zeven gewonden. Zij zijn opgenomen in het ziekenhuis. De chauffeur bleef ongedeerd.

28 augustus