EU vreest nieuwe, massale migratiegolf vanuit Tunesië. Wat is er aan de hand?

Tunesië, waar de Arabische Lente ooit begon, gold lang als een veelbelovend land in het worstelende Noord-Afrika. Maar het land zit economisch aan de grond en de president vertoont autoritaire trekken. Daar kwamen eerder deze maand racistische uitlatingen van president Saied bij over migranten uit zuidelijker Afrika.

Josep Borrell besliste maandag om, na overleg met de buitenlandministers van de EU, onze minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en haar Portugese collega João Gomes Cravinho naar Tunesië te sturen. Hun missie bestaat er onder meer in te voorkomen dat grote groepen mensen hun heil in Europa zoeken.

“Het is voor ons primordiaal te voorkomen dat het land economisch en sociaal ineenstort en om de Tunesische bevolking te steunen”, verklaarde Josep Borrell, het hoofd van de Europese diplomatie, die Lahbib de opdracht gaf. Hij verwees daarbij naar de rechtstaat, het respect voor de mensenrechten, noodzakelijke structurele hervormingen en het afronden van een programma dat al is overeengekomen met het IMF.

“Nieuwe migratiestromen vermijden”

“Ik heb twee leden van de Raad Buitenlandse Zaken gevraagd onmiddellijk naar Tunesië af te reizen om de situatie te evalueren en een rapport op te maken dat de richting van onze volgende maatregelen moet aangeven. Dit alles moet snel gebeuren, want de toestand in Tunesië is heel erg gevaarlijk”, ging Borrell voort. “Indien het land economisch of sociaal ineenstort, dan zullen er nieuwe migratiestromen naar Europa op gang komen en dat moeten we vermijden.”