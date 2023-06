EU vraagt techbedrijven te vermelden wat met kunstmatige intelligentie is gemaakt

Jourova dringt al langer aan op haast met het stellen van regels voor AI, want de baanbrekende technologie zit in een stroomversnelling. Dat biedt grote kansen “maar we moeten ook de schaduwzijden benoemen”, zei de Eurocommissaris, die maandag overlegt met de 44 bedrijven die de Europese gedragscode over desinformatie hebben ondertekend. Kunstmatige intelligentie tovert in luttele seconden een niet van echt te onderscheiden nepfoto tevoorschijn, of legt een politicus in een deepfakefilmpje nooit werkelijk uitgesproken woorden in de mond.