EU-sancties tegen Rusland hebben gefaald volgens Orban

Fans maken zich opnieuw zorgen om Britney Spears: zangeres deelt 11 'naaktfoto's' op een uur tijd

Dat Britney Spears (40) niet bang is om zich - letterlijk - bloot te geven, is al langer geweten, maar fans van de zangeres maken zich ondertussen opnieuw zorgen om hun idool. De ‘Oops!... I Did It Again’-zangeres deelde eerder deze week namelijk zo’n elf ‘naaktfoto’s’ op een uur tijd.

12:20