EU-president Michel stuurt leiders naar bed

RL

18 juli 2020

01u04

Bron: Belga, ANP

3

De eerste dag van de Europese top over de nieuwe meerjarenbegroting en het economische relancefonds is beëindigd. EU-president Charles Michel heeft de vergadering in Brussel na dertien uur onderhandelen opgeschort, dat heeft zijn woordvoerder bekendgemaakt. Zaterdag om 11.00 uur worden de werkzaamheden hervat.