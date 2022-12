EU overlegt verder over maatregelen voor Chinese reizigers, Van Ranst stelt voor om te testen

De Europese lidstaten blijven overleggen over de coronasituatie in China. Dat zegt het Health Security Committee, dat donderdagochtend samenkwam. Italië, Japan en de VS beslisten eerder om reizigers uit China verplicht te testen op het coronavirus. Ook viroloog Marc Van Ranst stelt dat voor bij HLN LIVE.

KIJK. Viroloog Marc Van Ranst stelt bij HLN LIVE voor om een test af te nemen bij aankomst

De Chinese overheid heeft het zerocovidbeleid met strenge lockdowns en massale testen recent laten varen, wat tot een enorme opstoot in besmettingen heeft geleid. Chinezen mogen vanaf 8 januari bovendien opnieuw vrij rondreizen. Verschillende landen zoals Japan, Zuid-Korea de VS en Italië beslisten al om een negatieve coronatest te verplichten voor Chinese toeristen.

Testen op nieuwe varianten

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) stelt bij HLN LIVE alvast voor om bij Chinese reizigers een test af te nemen. “Door het feit dat de epidemie daar pas begonnen is en daar 1,4 miljard mensen wonen in een heel dichtbevolkt gebied, geeft dat het virus de gelegenheid om te veranderen en om nieuwe varianten te genereren. Dat hoeft niet te gebeuren maar dat kan, en daar wil je een zicht op houden. Dus wanneer je moet kiezen tussen een test afnemen voor vertrek of bij aankomst, dan kies je eigenlijk bij aankomst. Enkel en alleen omdat je dan het virusmateriaal kan verzamelen om die analyses te doen.”

KIJK. Chaos in China: weggemoffelde doden en overvolle crematoria

In België zijn die maatregelen voorlopig niet aan de orde, meldde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) woensdag: er zijn geen aanwijzingen dat er een nieuwe coronavariant de ronde doet in China, en in België is de bevolking goed beschermd tegen de bestaande varianten door vaccinatie, al dan niet in combinatie met een doorgemaakte infectie, aldus zijn kabinet.

Geen inreisbeperkingen

Hoe dan ook oriënteert België zich op de Europese Unie. Het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding wijzigt de beoordeling van de covidsituatie voorlopig niet en pleit tegen inreisbeperkingen, klonk het woensdag. Ons land wachtte ook een vegadering van het Health Security Committee af, maar daar is na een bijeenkomst op donderdagochtend alleen beslist om verder te overleggen. “We moeten samen handelen en zetten onze discussies verder”, zegt het orgaan in een korte tweet.

Het Health Security Committee (HSC) is een informele adviesgroep over gezondheidsveiligheid die bestaat uit de ministeries van Volksgezondheid van de Europese lidstaten en deel uitmaakt van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie. De lidstaten overleggen er over situaties die mogelijk een bedreiging kunnen vormen voor de Europese volksgezondheid. Het HSC dient om informatie te delen en nationale maatregelen op elkaar af te stemmen.

Italië wil verplichte covidtest

Italië pleit er intussen voor om overal in de EU verplichte covidtests op te leggen voor Chinese toeristen. Bijna de helft van de passagiers op twee vluchten uit China testten eerder deze week positief op het virus bij aankomst in Milaan. Er wordt nog onderzocht of er sprake is van een nieuwe coronavariant in die tests. Italië was in 2020 het eerste Europese land dat te maken kreeg met een zware coronagolf.

BEKIJK OOK. Karel Lattrez geeft duiding bij beslissing EU-landen

Volledig scherm Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) stelt voor om bij Chinese reizigers een test af te nemen. © AFP/HLN LIVE