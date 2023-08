EU niet bezorgd over tekort aan uranium door onrust Niger

Ouders Natacha de Crombrugg­he (28) die stierf in Peru sluiten kwaad opzet niet uit: “In rivier gevallen of gegooid?”

In het huis van Eric en Sabine de Crombrugghe-Verhelst heerst na maanden eindelijk weer rust. De ouders van Natacha de Crombrugghe, de 28-jarige toeriste uit Linkebeek die in januari 2022 vermist raakte in Peru, beschrijven in een openhartig interview met HUMO de helse periode. “Toen werd bevestigd dat ze was gevonden, voelde ik me als een blaasbalg die langzaam leegliep.”