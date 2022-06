EU neemt wet aan tegen valse concurrentie van buitenlands bedrijf: Brussel viseert staatssteun

"Ieder bedrijf is welkom om zaken te doen in de EU", zegt Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging). "Maar iedereen die actief is in de interne markt moet op dezelfde manier behandeld worden zodat een eerlijk speelveld gegarandeerd is." Ze wijst erop dat Europese bedrijven al zestig jaar met strenge regels te maken hebben als het over subsidies gaat. "Maar tot nu hadden we niet dezelfde regels voor niet-Europese bedrijven, wat betekende dat ze met steun van hun overheid een oneerlijk voordeel in de EU hadden.”