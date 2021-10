EU-leiders schuiven langetermijnmaatregelen tegen hoge energieprijzen voor zich uit

Lancering eerste volledig door Zuid-Ko­rea gemaakte draagraket maar half gelukt

21 oktober Zuid-Korea is er vandaag niet in geslaagd om de testlading van een draagraket in een baan rond de Aarde te brengen. Dat heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in bekendgemaakt. De draagraket is volledig in Zuid-Korea ontwikkeld en gebouwd.