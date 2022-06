EU-leiders praten over Europese politieke gemeenschap: “We moeten niet allemaal in hetzelfde huis wonen, maar wonen wel in dezelfde straat”

Water in natuurge­bied Nederland­se Texel kleurt na vijf jaar plots opnieuw roze

Het was een opmerkelijk beeld toen het water in het natuurgebied in Texel plots roze kleurde. Nochtans gebeurde hetzelfde vijf jaar geleden ook al eens. Toch is het volgens de boswachter opmerkelijk dat het fenomeen zich nu voor een tweede keer voordoet. De oorzaak van de verkleuring zou vooral de grote droogte op het waddeneiland zijn. Daardoor is het zoutgehalte in het water hoog en is het zuurstofgehalte laag.

23 juni