EU-landen akkoord over verdeling 10 miljoen Pfizer-vaccins (en België ontvangt er 180.000) - Aangepaste teststrategie krijgt groen licht in de Kamer

"Lidl misleidt klanten met reclame over konijnen­vlees"

1 april Lidl misleidt zijn klanten met reclame over meer diervriendelijk konijnenvlees van dieren die "niet in kooien, maar in grotere parken" worden gehouden. Dat blijkt uit een beslissing van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP), meldt de ngo Animal Rights, die een klacht indiende bij de JEP. Volgens Lidl was het niet de bedoeling om te misleiden, en werd enkel de uitleg van het vleeslabel ‘parkkonijn’ weergegeven.