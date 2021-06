EU-Canadese samenwerking om voor import grondstoffen minder afhankelijk te zijn van China

Gisteren hielden de Europese Unie en Canada een bilaterale top. Charles Michel, Ursula von der Leyen en Justin Trudeau stelden deze morgen het resultaat van hun overleg voor. Ze kondigden aan te gaan samenwerken om minder afhankelijk te worden van landen als China voor de import van “kritieke grondstoffen”. Het gaat dan om grondstoffen, zoals bepaalde mineralen en metalen, die belangrijk zijn om de economie draaiende te houden en waarvan de aanvoer in het gedrang kan komen. Enkele voorbeelden zijn wolfraam dat ervoor zorgt dat telefoons trillen en gallium en indium die noodzakelijk zijn voor led-technologie in lampen.

De toevoer van de grondstoffen kan in het gedrang komen doordat de EU erg afhankelijk blijkt van slechts enkele landen waaronder China, Turkije en Zuid-Afrika. China zou goed zijn voor 98% van de import van zeldzame aardmetalen, Turkije levert 98% van het in de EU gebruikte boraat en Zuid-Afrika neemt meer dan 70% van de vraag naar platina en platinametalen voor zijn rekening.

Duurzamer, ecologischer, transparanter

"Als Europeanen willen wij onze import variëren, en minder afhankelijk worden van producenten als China", zei von der Leyen. "We willen meer duurzaamheid, minder schade aan het leefmilieu en meer transparantie over arbeidsomstandigheden." Opvallend is dat China opnieuw expliciet genoemd wordt. Maandag was dat ook al het geval tijdens de NAVO-top.