EU-asieldienst beticht van vriendjespolitiek en toedekken wangedrag

Belgische en internatio­na­le politie rollen organisa­tie op die mensen smokkelde via privévlieg­tui­gen

De Belgische politie heeft, in samenwerking met Europol internationale politiediensten, een criminele organisatie opgerold die mensen vanuit Turkije smokkelde in privévliegtuigjes. Bij huiszoekingen in België, Italië en Frankrijk zijn vijf verdachten opgepakt. Ook werden er twee vliegtuigen in beslag genomen. De slachtoffers moesten tot 20.000 dollar betalen voor hun reis. Dat meldt de federale politie.

14 september