Erg drukke vakantie-uittocht met meer dan 1.000 kilometer file in Frankrijk

Wagner­groep ‘koloni­seert’ West-Afri­ka en rooft er diamanten, goud en uranium: “In Parijs gaan nu alle alarmbel­len af”

Een staatsgreep in Niger doet de pro-Russische gevoelens in het West-Afrikaanse land oplaaien. De Russische Wagnergroep ‘koloniseert’ grote delen van Afrika. In opdracht van Poetin is Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin uit op goud, diamanten en nu ook uranium. Neemt Rusland de plek in die het Westen er ooit had? Wat betekent dit voor de oorlog in Oekraïne? “Dat zal grote gevolgen hebben in de strijd tegen terreur”, zegt specialist Pieter Van Ostaeyen (KU Leuven).