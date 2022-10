Erdogan roept kort voor gesprek met Poetin op om einde te maken aan bloedvergieten

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft kort voor een gesprek met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin aangedrongen een einde te maken aan het bloedvergieten in Oekraïne. Erdogan gaat in de marge van een Aziatische topconferentie in de Kazachstaanse hoofdstad Astana in gesprek met Poetin, naar verluidt over de mogelijkheid de strijd in Oekraïne te staken en over mogelijke ontspanning in de relaties tussen Rusland en het Westen.