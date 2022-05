Erdogan houdt vast aan veto tegen toetreding Zweden en Finland tot NAVO

LIVE. Russen rukken op in strijd om controle van de Don­bas-re­gio: “Russische obus op woongebouw, meisje overleden”

In het oosten van Oekraïne woedt vandaag de strijd om de controle van de Donbas-regio in alle hevigheid, waarbij Rusland zijn greep versterkt rond de strategisch belangrijke stad Severodonetsk, die onophoudelijk gebombardeerd wordt. Ook de naburige stad Lysytsjansk wordt fel belegerd. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

13:26