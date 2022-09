Erdogan: “Europa oogst wat het heeft gezaaid en krijgt deze winter ernstige problemen”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat de energiecrisis in Europa het gevolg is van de Europese sancties tegen Rusland. Die economische sancties kwamen er als reactie op de Russische inval in Oekraïne. “Europa oogst wat het heeft gezaaid”, zegt Erdogan. “Ik denk dat Europa deze winter ernstige problemen krijgt.”

Erdogan deed zijn uitspraken volgens persagentschap AFP dinsdag tijdens een persconferentie in de Turkse hoofdstad Ankara. “Europa oogst wat het heeft gezaaid”, klonk het. “Europa’s houding tegenover de heer Poetin en de sancties hebben hem ertoe gebracht, of we het nu leuk vinden of niet, om te zeggen: ‘Als u dit doet, zal ik dat doen.’”

“Poetin gebruikt alle middelen en wapens die tot zijn beschikking staan, in de eerste plaats aardgas. Dat willen we niet, maar ik denk dat Europa deze winter ernstige problemen zal krijgen”, voegde hij eraan toe en zei dat Turkije “dergelijke problemen niet zal tegenkomen”.

Daarmee volgt Erdogan het discours van Rusland over de energiecrisis. Het Kremlin liet maandag via woordvoerder Dmitri Peskov waten dat Rusland de gasleveringen aan Europa niet zal hervatten zolang de sancties niet zijn opgeheven.

Aardgas

De EU heeft de aankoop van steenkool uit Rusland stopgezet en voert geleidelijk een verbod op Russische olie in. Voor de invoer van aardgas zijn er nog geen beperkingen. Daar is het landenblok sterk afhankelijk van Rusland. Maar doordat Rusland de kraan zelf dichtdraait, is de gasprijs geëxplodeerd. Dat zorgt voor problemen bij bedrijven en gezinnen, die hun hoge energiefactuur niet meer kunnen betalen.

Vriend van Rusland en Oekraïne

Turkije van zijn kant onderhoudt goede betrekkingen met zowel Moskou als Kiev. Het weigerde zich aan te sluiten bij de westerse economische sancties tegen Rusland. Erdogan kondigde begin augustus een overeenkomst aan over een gedeeltelijke betaling in roebels voor leveringen van Russisch gas aan Turkije. In 2021 was Rusland goed voor ongeveer een kwart van de Turkse olie-import en 45% van zijn aardgasaankopen.

