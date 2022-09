Erdoğan dreigt met ongewenst nachtelijk bezoek aan Griekenland

Rusland zal gasleverin­gen aan Europa niet hervatten zolang sancties niet zijn opgeheven, zegt Moskou

Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, zei maandag dat het de schuld is van het Westen dat er geen leveringen kunnen gebeuren via Nord Stream 1 pijplijn. Peskov voegde eraan toe dat de volledige hervatting van de gasleveringen door Rusland via Nord Stream 1 “ongetwijfeld” afhankelijk was van de vraag of het Westen zijn sancties tegen Moskou zou opheffen. “Het zijn de sancties uit het Westen die ons tot de situatie hebben gebracht die we nu zien.”

5 september